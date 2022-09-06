Эксперт рассказала, почему в Диксоне повторяются происшествия с белыми медведями

На севере Красноярского края жители поселка Диксон обнаружили молодую медведицу с огнестрельными ранениями. Она не могла самостоятельно передвигаться и была сильно обезвожена. Хищника доставили в Москву на лечение. Рассказываем, что известно о состоянии краснокнижного животного.



Благоприятный прогноз?

Фото: Москва 24

В начале сентября в Росприроднадзор и министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края стали поступать тревожные сообщения о том, что в поселке Диксон недалеко от жилых домов обнаружили раненую медведицу. На видео, распространившихся в Сети, запечатлено, как хищник лежал на спине и тяжело дышал.

На помощь к животному прибыли не только местные специалисты, но и сотрудники Московского зоопарка. Спасатели усыпили хищника и осмотрели. Оказалось, что это молодая самка весом 50–60 килограммов, ей около трех лет. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что медведицу ранили в левую лопатку, также у нее парализовало заднюю часть тела. Животное было способно только шевелить головой и передними лапами.

Медведицу доставили в Норильск в тяжелом состоянии, а затем переправили в Москву на дальнейшее лечение. Несмотря на опасения специалистов, хищница нормально перенесла полет. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в столице животное отправили на рентген.

"Обнаружены множественные огнестрельные ранения – на теле животного видны входные отверстия разного диаметра. По мнению врача, стреляли самодельной картечью", – сообщила она.



Видео: Москва 24



Светлана Радионова глава Росприроднадзора Предварительно потеря подвижности задних конечностей связана с отеком спинного мозга. Если предположение подтвердится, то можно говорить о благоприятном прогнозе. Сейчас медведь получает антибиотики и обезболивающие.

В Московском зоопарке уточнили, что речь идет о 40–50 отверстиях от картечи разного диаметра.

Радионова добавила, что решается вопрос о том, когда медведице можно будет провести операцию. Вместе с тем житель поселка Диксон Дмитрий Калашников рассказал, что хищник полторы недели ходил вокруг жилых домов. С его слов, один из сельчан случайно столкнулся с животным и ему пришлось стрелять.

"Вот она, в расстоянии двух прыжков до него. И все, он и бабахнул в ее сторону, дробью там жахнул, чтобы отпугнуть, там варианта другого ему не оставалось", – объяснил Калашников.





Дмитрий Калашников житель поселка Диксон Она б его куснула на раз... Куда от нее убежишь, что с ней сделаешь – носом столкнулись. Конечно, он за свою жизнь боролся, к нему вообще претензий нет.

Глава Росприроднадзора отметила, что расследованием происшествия займутся правоохранительные органы. "Я не буду давать оценку законности такого вот поведения человека. Возможно, животное было агрессивным. С этим разберутся правоохранительные органы", – подчеркнула Радионова.



Во всем виноват человек?

Москва 24

За последнее время это второй случай с белым медведем в поселке Диксон. В июле в пасти другой косолапой застряла металлическая банка из-под сгущенки. Медведица сама пришла к людям, но местные жители не смогли ее освободить. Сотрудники Московского запарка приехали на север, удалили банку и обработали рану. Затем животное отвезли подальше от поселка.

Замдиректора по научной работе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", охотовед Светлана Бабина рассказала Москве 24, что такие истории происходят по вине человека.

"Я вижу, что в этом регионе намечается какая-то негативная специфика. По всей видимости, у медведей с местными жителями складываются определенные отношения. Очень редко, чтобы медведи себя так вели", – считает эксперт.





Светлана Бабина замдиректора по научной работе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Возможно, у них там какое-то взаимодействие, возможно, человек уже прикармливал хищников из баловства или животное питалось на свалках. Медведи ощущают определенную защиту от людей, воспринимают их жилище как наличие какого-то питания.

По словам Светланы Бабиной, если у зверя не было положительного контакта с человеком, дикое животное никогда не подойдет к населенному пункту. "Складывается негативная тенденция, это очень опасно", – отметила она.

Решением проблемы может стать прекращение контактов человека с животными и уборка близлежащих свалок, продолжила специалист. В противном случае подобные истории будут повторяться, предупреждает она. Вместе с тем эксперт согласилась, что если хищник действительно был в двух прыжках от местного жителя, то ему ничего не оставалось делать, кроме как защищаться.

"Это хищник, и неизвестно, как он себя поведет, даже будучи прирученным. Два метра – это критическая черта для человека", – говорит специалист.

Однако существует альтернатива оружию, указала охотовед.





Светлана Бабина замдиректора по научной работе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" В таких местах люди должны иметь другие средства защиты. Это дистанция, когда еще можно применить газ для отпугивания. Выстрел – это последняя мера, когда признаки нападения медведя очевидны, когда он идет в атаку.

"С другой стороны, я понимаю, что, когда расстояние небольшое, человеку может быть сложно сориентироваться", – рассуждает Светлана Бабина.

По словам эксперта, шансы, что медведица вернется в дикую природу, очень малы. Во-первых, если животное получило положительный опыт общения с человеком, оно будет возвращаться к жилым домам. Во-вторых, многое зависит от результатов лечения, заключила охотовед.