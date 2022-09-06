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Появились кадры спасения раненого медведя в Красноярском крае. Самолет со зверем уже прибыл в столицу для дальнейшей медицинской помощи.

Просьба помочь со спасением зверя поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Инспекторы ведомства сразу отправились в Диксон, где нашли обездвиженного хищника недалеко от жилых домов.

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что столичные медики уже готовы оказать помощь раненой медведице. При этом ветеринары дают положительные прогнозы.

