Раненую белую медведицу из Красноярского края доставили на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Раненую белую медведицу из Красноярского края привезли на лечение в Москву. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"Борт с раненой белой медведицей прибыл в столицу. Московские врачи готовы оказать помощь. Ветеринары дают хорошие прогнозы, шансы есть. Будем бороться за жизнь животного", – рассказала она.

Просьба помочь со спасением зверя поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Инспекторы ведомства сразу отправились в Диксон. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов.

За последнее время это уже второй выход белого медведя к людям в Диксоне. В июле ветеринары спасли зверя, во рту которого застряла жестяная банка. По словам местного жителя, язык у медведицы был порезан не сильно: раны были сверху и снизу.

