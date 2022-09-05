Раненую медведицу из Красноярского края отправят на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал SHOT

Раненую медведицу из Красноярского края отправят на лечение в столицу во вторник, 6 сентября. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"Сейчас специалисты готовят клетку для перевозки медведицы. Завтра ранним утром медведицу доставят в аэропорт Норильска, а оттуда – на лечение в Москву. Не теряем надежды на ее спасение", – отметила она.

Просьба помочь со спасением зверя поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Инспекторы ведомства сразу отправились в Диксон. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. По предварительным данным, медведь серьезно ранен.

За последнее время это уже второй выход белого медведя к людям в Диксоне. В июле ветеринары спасли зверя, во рту которого застряла жестяная банка. По словам местного жителя, язык у медведицы был порезан не сильно: раны были сверху и снизу.

