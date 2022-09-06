Местный житель рассказал, кто мог ранить медведя в Красноярском крае

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Белую медведицу в Красноярском крае мог ранить житель поселка. Он выстрелил с целью отпугнуть животное. Об этом рассказал Москве 24 местный житель Дмитрий Калашников.

"В местном чате выложили информацию, что медведь за гидробазовским домом – это крайний дом в поселке, грубо говоря, за ним уже идет большой луг, вот там угольная куча <...> там находится медведь, будьте осторожны. Так и получилось. В это же самое время местный выходит – вот она, в расстоянии двух прыжков до него. И все, он и бабахнул в ее сторону, дробью там жахнул, чтобы отпугнуть, там варианта другого ему не оставалось", – отметил он.

По словам Калашникова, животное 1,5 недели ходило вокруг поселка, местный житель столкнулся с медведицей случайно, ему ничего не оставалось делать, кроме как защищаться.

"Она б его куснула на раз, 150 килограммов девчонка, куда от нее убежишь, что с ней сделаешь – носом столкнулись. Конечно, он за свою жизнь боролся, к нему вообще претензий нет", – добавил мужчина.

Просьба помочь со спасением зверя ранее поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Инспекторы ведомства сразу отправились в Диксон. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. По предварительным данным, медведь серьезно ранен.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что животное уже перевезли на лечение в Москву.

За последнее время это уже второй выход белого медведя к людям в Диксоне. В июле ветеринары спасли зверя, во рту которого застряла жестяная банка. По словам местного жителя, язык у медведицы был порезан не сильно: раны были сверху и снизу.

