Спасенный в Диксоне белый медведь может вернуться к людям – эксперт

Второй день вся страна следит за историей спасения белого медведя в арктическом поселке Диксон. О звере, у которого в пасти застряла банка сгущенки, стало известно 20 июля: тогда он сам вышел к людям за помощью, не сумев освободиться самостоятельно. Рассказываем, как прошла операция по спасению, как мишка попал в такую беду и как могут развиваться события в дальнейшем.



Фото: Москва 24

Злосчастная банка

Про историю с молодой белой медведицей стало известно утром 20 июля. Фотографии и видео зверя с застрявшей во рту металлической банкой из-под сгущенки опубликовала у себя в телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, мишка сам пришел к людям за помощью в поселок Диксон на севере Красноярского края.

"Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы", – написала она. В тот же день Московский зоопарк направил в регион ветеринарного врача, однако добраться до места происшествия удалось не сразу. 21 июля из-за непогоды специалист застрял в аэропорту Норильска, который находится более чем в 500 километрах от Диксона.

Диксон – поселок городского типа в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Считается одним из самых северных населенных пунктов России. В 2021 году здесь проживали 513 человек.

Местные беспокоились за судьбу медведя и даже дали ему имя – Монетка. Житель Диксона Дмитрий Калашников рассказывал, что при попытке оказать зверю помощь тот отходил назад и не позволял этого сделать. По его словам, о ситуации с хищником он узнал утром 20 июля, а когда подошел к животному, то увидел, что ему очень плохо.

"Подошел, полчаса уговаривал, хотел банку снять. Не подпускает: я к нему, а он от меня, я к нему – он от меня. Я не стал нагнетать", – рассказал мужчина, уточнив, что у медведя в банке застрял именно язык, поэтому тот не мог даже пить.

Когда специалисты наконец добрались до места, то зверя обнаружили в трех километрах от аэропорта Диксона. "Удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена", – сказала Радионова, добавив, что "зверь оказался молодой медведицей весом 80–90 килограммов".



Калашников рассказал, что к медведю они с ветеринаром пошли пешком. "Она лежала на том же месте, где и была. Подошли на 10 метров, я ее отвлек, чтобы она в реку не прыгнула. Она – на меня, а он (врач – Прим. ред.) ей в ногу выстрелил (для погружения в сон – Прим. ред.)", – сказал житель.

Медведица прошла 50 метров и легла, после чего врач разжал консервную банку. "Язык порезан, но жить будет. Хуже думали будет: он у нее сверху порезан, где прищемило. Все нормально, не критично. Сейчас обезвоживание, ей капельницу поставили", – добавил местный житель, уточнив, что в ближайшее время хищника отвезут от места событий на вертолете на 65 километров.



Светлана Радионова руководитель Росприроднадзора Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней все было хорошо.

Кстати, на время восстановления мишке привезли 50 килограммов рыбы. "Медведь находится в истощенном состоянии, и ему необходимо будет максимально быстро восстановить свои силы, чтобы дальше остаться жить в природе", – сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Скрытая угроза

Фото: Москва 24

После произошедшего глава Росприроднадзора обратила внимание на неблагополучную экологическую обстановку в арктической зоне. Она отметила, что в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана скопилось около 12 миллионов бочек, а дикие животные вынуждены жить в окружении опасных отходов, которые остались после человека. Радионова добавила, что решением проблемы сейчас занимается правительство, которое объявило "генеральную уборку". Однако на то, чтобы "очистить Север", уйдет несколько лет, заключила глава ведомства.

Замдиректора по научной работе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Светлана Бабина также считает, что в происшествии с белым медведем виноваты негативные факторы влияния человека на зверей.





Светлана Бабина замдиректора по научной работе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Медведи – любопытные существа, ни один из них не пройдет мимо предмета, который издает привлекательные пищевые запахи. Обязательно попробует добыть, достать, сломать, попробовать на зуб. Поэтому везде, где есть свалки, где местные жители или туристы оставляют мусор, медведь меняет свое поведение и перестает бояться человека.

"Тот факт, что зверь сам вышел к населенному пункту, – это логическое продолжение того, что он раньше уже попробовал остатки человеческого быта, например на свалке", – сказала эксперт Москве 24.

По ее словам, есть два пути развития ситуации. С одной стороны, следующим шагом для пострадавшего медведя может стать преследование человека. "Для медведя, у которого не было контакта с отходами, человек – опасное существо. А если контакт уже был, то хищник ассоциирует запах пищи и человека, который фактически становится источником питания", – отметила она.



Светлана Бабина замдиректора по научной работе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Этот зверь адаптирован к дикой природе, потому что он в ней родился и вырос. Однако контакт с человеком может навсегда наложить на него отпечаток. Медведь будет приходить к людям за кормом, особенно если его покормят. Сто километров для этого зверя – небольшое расстояние.

С другой стороны, специалист допустила, что молодой медведь впредь может и избегать людей, если это был его первый контакт с человеком и до злополучной банки сгущенки он не успел вдоволь наесться пищевых отходов.

Специалист отметила, что операция по спасению зверя была связана с повышенным риском. "Зверь в стрессовом состоянии, мучается. Животное голодное и раздраженное, что может спровоцировать его на агрессивное поведение. Несмотря на бедственное положение, у него остаются в ходу лапы и когти", – добавила эксперт.

При этом на вопрос, сколько времени у медведя уйдет на восстановление, она затруднилась ответить, так как неясно, насколько долго краснокнижное животное голодало.

