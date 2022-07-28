В Крыму осудили директора зоопарка, где тигр откусил палец ребенку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Белогорский районный суд Крыма вынес приговор директору зоопарка, где тигр откусил палец ребенку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 255 000 рублей.

"В суде установлено, что подсудимый, являясь директором парка, оказывал услугу по демонстрации диких животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью людей", – говорится в сообщении.

Тигр откусил палец годовалому ребенку в зоопарке "Тайган" в Крыму 26 сентября 2021 года. Отмечалось, что 22-летняя женщина поднесла ребенка вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. В результате ребенку пришлось ампутировать палец.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

