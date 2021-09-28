СК возбудил дело после нападения тигра на ребенка в зоопарке в Крыму

10:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело после того, как тигр откусил ребенку палец в зоопарке в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Крым.
В воскресенье, 26 сентября, 22-летняя женщина поднесла ребенка вплотную к хищнику, обогнув защитное ограждение. Тигр укусил годовалого ребенка за руку, в результате чего малышу ампутировали палец.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Следователи дадут оценку действиям персонала зоопарка и родителей ребенка.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в парке львов "Тайган". После произошедшего ребенка вместе с матерью госпитализировали.
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