Змея укусила 5-летнюю девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга

Змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке в Екатеринбурге. По словам отца, дочке разрешили взять змею в руки, та, в свою очередь, обвила шею ребенка, а когда ее начали убирать, укусила.

Сотрудники зоопарка уверяют, что змея не нападает на людей. Они предположили, что это произошло из-за того, что девочка до этого трогала цыплят.

В настоящее время ребенок доставлен в больницу для обследования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

