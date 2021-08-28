Пожар в ТЦ "Лосинка" на северо-востоке Москвы потушили

Пожар в столичном торговом центре "Лосинка" удалось полностью потушить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МЧС.

Известно, что ликвидация возгорания произошла в 00:08.

"Сведений о пострадавших не поступало", – сообщили в МЧС.

Там уточнили, что возгорание происходило в подвальном помещении ТЦ. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

О возгорании стало известно накануне. Огонь охватил здание по адресу Анадырской проезд, дом 8.

Как сообщал источник в экстренных службах города, с первого этажа здания шел густой черный дым.