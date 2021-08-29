Полиция возбудила дело после гибели ребенка в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По факту аварии в Московской области, в которой погиб четырехлетний ребенок, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Как уточняется, дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ДТП произошло 28 августа на 101 километре автодороги М-9 "Балтия". В результате произошедшего погиб четырехлетний ребенок.

Ранее три автомобиля и автобус столкнулись на 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате случившегося пострадали шесть человек, в числе которых три ребенка.