На месте склада в воинской части на юге Казахстана прогремел еще один взрыв

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Еще один взрыв небольшой силы зафиксирован в воскресенье на складе боеприпасов воинской части в Жамбылской области Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", – рассказали в ведомстве.

Возгорание возле одного из складов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошло 26 августа около 19:00 по местному времени. В общей сложности прогремело 10 взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара погибли 13 человек. 100 – получили ранения. Большинство из них – спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по жертвам взрывов на складах военной части.