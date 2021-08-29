Сильный взрыв произошел в Кабуле

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Звуки мощного взрыва услышали в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Подробностей о причинах взрыва и пострадавших пока нет.

Ряд местных СМИ сообщают, что мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Кабула.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Ранее около 200 человек стали жертвами взрывов в Кабуле. Уточняется, что жертвами взрывов стали почти 200 граждан Афганистана. Кроме того, в результате случившегося погибли 13 американских военных.

