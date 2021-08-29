Посольство США призвало граждан покинуть район аэропорта Кабула из-за угрозы

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Посольство США в Афганистане распространило заявление, в котором призвало американских граждан в срочном порядке покинуть окрестности аэропорта Кабула. Сообщение было опубликовано на официальном сайте американского дипведомства.

По информации посольства, на указанной территории появилась конкретная и заслуживающая доверия угроза.

"Все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции Панджер на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта", – утверждается в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден допустил вероятность новых атак на аэропорт Кабула. Американский лидер сообщал, что нападения могут произойти в ближайшие 24–36 часов.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Затем стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.

В результате терактов в Кабуле погибли 13 американских военнослужащих. Позднее президент США Джо Байден заявлял, что лица, ответственные за взрывы в аэропорту, понесут наказание.