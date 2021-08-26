Россиян не было в аэропорту Кабула, где произошел теракт – МИД РФ

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В аэропорту Кабула в момент теракта не было российских граждан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было", – написала она в своем телеграм-канале.

Взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула 26 августа. Сообщалось, что спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

В результате произошедшего погибли от 10 до 13 человек, в том числе дети. Также сообщается, что пострадали не менее 70 человек.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.