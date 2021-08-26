Посол РФ сообщил об эвакуации всех желающих покинуть Афганистан россиян

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Все российские граждане, которые хотели покинуть территорию Афганистана, эвакуированы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетели вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек", – сообщил Жирнов.

Он уточнил, что это были те граждане, которые с июня не могли выехать в связи с техническими причинами, когда прервался прямой авиаканал.

В среду, 25 августа, сообщалось, что Минобороны РФ проводит эвакуацию более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана. Известно, что эвакуация производилась четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана. По его словам, позиция на этот счет будет сформулирована по мере прояснения ситуации.