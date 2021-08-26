Песков ответил на вопрос о приеме мигрантов из Афганистана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, позиция на этот счет будет сформулирована по мере прояснения ситуации.
"Сейчас ведется работа и по линии наших миграционных властей, по линии министерства иностранных дел... Ситуация меняется, сейчас остается очень много вопросов, поэтому позиция будет формулироваться уже по мере прояснения", – уточнил Песков.
Ранее стало известно, что около тысячи афганцев получили разрешение от посольства РФ на приезд в Россию. Среди категорий, получивших разрешение на въезд, оказались лица с гражданством и видом на жительство в РФ, а также студенты.
Минобороны РФ проводит эвакуацию более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана. Известно, что эвакуация производится четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.
Ситуация в государстве особенно обострилась, когда 15 августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.
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