Тысячи афганцев получили разрешение на приезд в Россию

14:00
Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
Около тысячи афганцев получили разрешение от посольства РФ на приезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Центра диаспор Афганистана в России Гулама Мохаммада Джалала.
Отмечается, что среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство в РФ, а также студенты.
Накануне президент Центра диаспор отмечал, что число желающих приехать из Афганистана в РФ исчисляется тысячами. Афганская диаспора в Москве намеревалась обратиться к российским властям за помощью в их приезде.
По словам Гулама Мохаммада Джалала, людей разделили на несколько категорий, они получили одобрение и на данный момент стоят на очереди. Когда будет открыт аэропорт, они прилетят в Россию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом для страны.
Накануне сообщалось, что Минобороны РФ проводит эвакуацию более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана. Известно, что эвакуация производится четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.
Напомним, ситуация в государстве особенно обострилась, когда 15 августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.
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