Талибы ввели запрет на вывоз из Афганистана долларов и исторических памятников

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Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) объявило о запрете вывоза из Афганистана долларов и исторических памятников. Такое заявление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте движения.

"Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы", – говорится в заявлении.

В публикации также сообщается, что граждане, нарушившие новое правило, будут наказаны в соответствии с законом.

До этого газета Wall Street Journal утверждала, что администрация президента США Джо Байдена запретила поставку долларов в Афганистан перед захватом Кабула талибами. Это было сделано для того, чтобы деньги не попали в руки представителей движения.

Кроме того, по информации газеты Washington Post, Соединенные Штаты заморозили резервы правительства Афганистана в американских банках. Таким образом, эти средства также стали недоступны для талибов.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

Позднее стало известно, что талибы захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет. Как сообщали СМИ, данное событие вызвало обеспокоенность в Пентагоне.