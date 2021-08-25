Талибы ввели запрет на вывоз из Афганистана долларов и исторических памятников

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Фото: EPA/TASS/STRINGER
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) объявило о запрете вывоза из Афганистана долларов и исторических памятников. Такое заявление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте движения.
"Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы", – говорится в заявлении.
В публикации также сообщается, что граждане, нарушившие новое правило, будут наказаны в соответствии с законом.
До этого газета Wall Street Journal утверждала, что администрация президента США Джо Байдена запретила поставку долларов в Афганистан перед захватом Кабула талибами. Это было сделано для того, чтобы деньги не попали в руки представителей движения.
Кроме того, по информации газеты Washington Post, Соединенные Штаты заморозили резервы правительства Афганистана в американских банках. Таким образом, эти средства также стали недоступны для талибов.
15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Позднее стало известно, что талибы захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет. Как сообщали СМИ, данное событие вызвало обеспокоенность в Пентагоне.
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
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