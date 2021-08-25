Представитель талибов сообщил о хороших отношениях с Россией и Китаем

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Представитель политофиса радикального террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мухаммед Наим рассказал, что организация имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом он заявил в эфире телеканала Al-Mayadeen.

"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России", – подчеркнул Наим.

Кроме того, по утверждению представителя талибов, движение давно выстроило хорошие отношения с Ираном, Пакистаном и Узбекистаном. Наим отметил, что власти названных стран не обеспокоены приходом "Талибана" к власти.

"У нас сложились отношения, и мы находимся в контакте с соседними с Афганистаном странами и хотим, чтобы они развивались", – подытожил представитель движения.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

Позднее СМИ сообщили, что лидеры "Талибана" планируют создать совет, который встанет во главе Афганистана.

Утверждалось, что он будет состоять из 12 человек. Кроме того, некоторым членам предыдущей администрации Афганистана будут предложены должности глав министерств.