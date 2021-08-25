Представитель талибов сообщил о хороших отношениях с Россией и Китаем

Фото: depositphotos/Ruletkka
Представитель политофиса радикального террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мухаммед Наим рассказал, что организация имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом он заявил в эфире телеканала Al-Mayadeen.
"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России", – подчеркнул Наим.
Кроме того, по утверждению представителя талибов, движение давно выстроило хорошие отношения с Ираном, Пакистаном и Узбекистаном. Наим отметил, что власти названных стран не обеспокоены приходом "Талибана" к власти.
"У нас сложились отношения, и мы находимся в контакте с соседними с Афганистаном странами и хотим, чтобы они развивались", – подытожил представитель движения.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Позднее СМИ сообщили, что лидеры "Талибана" планируют создать совет, который встанет во главе Афганистана.
Утверждалось, что он будет состоять из 12 человек. Кроме того, некоторым членам предыдущей администрации Афганистана будут предложены должности глав министерств.
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: