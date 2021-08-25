Посол России в Кабуле рассказал об охране диппредставительства

12:31
Фото: STRINGER/EPA/ТАСС
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что периметр диппредставительства в Кабуле продолжает находиться под охраной талибов.
"Я вижу, что ситуация вокруг нормальная. Талибы нас охраняют с 16 августа, весь внешний периметр посольства находится под охраной талибов. У нас с ними по этому вопросу есть плотный каждодневный контакт", – сказал Жирнов в беседе с RT.
Он также отметил, что со стороны диппредставительства претензий к талибам нет.
Ранее Жирнов заявил, что ситуация в Кабуле в первые дни прихода к власти запрещенной в РФ организации "Талибан" лучше, чем была при президенте Афганистана Ашрафе Гани. Кроме того, по его словам, Россия пока не видела фактов плохого отношения талибов к женщинам. Он отметил, что в Кабуле заработали школы для девочек.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
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