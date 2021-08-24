Лавров отреагировал на слова Борреля о России и Афганистане

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о недопустимости того, чтобы Афганистан достался России и Китаю. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Министр иностранных дел отметил, что нужно переживать о том, чтобы ситуация в Афганистане поскорее наладилась.

"А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю – из той же серии "или – или": "Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем", – подчеркнул Лавров.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула. Он призвал власти ЕС действовать.

Данное заявление прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он выразил мнение, что слова Борреля неверны. Он подчеркнул, что Россия и Китай не станут вмешиваться во внутренние дела страны, однако будут способствовать установлению там мира и спокойствия.

Ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.