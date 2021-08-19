В СФ прокомментировали призыв Борреля не дать РФ и Китаю взять контроль в Афганистане

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что в ЕС не должны дать России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане, неверны по сути и содержанию. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Вместо того чтобы говорить о прекращении братоубийственной войны в Афганистане и привлечении для этого тех стран, которые заинтересованы в этом, его, оказывается, больше всего заботит не мир и спокойствие в Афганистане, а то, чтобы Афганистан не оказался под влиянием России и Китая", – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что Россия и Китай не станут вмешиваться во внутренние дела страны, однако будут способствовать установлению там мира и спокойствия. Цеков также обратил внимание на то, что именно США на протяжении 20 лет управляли процессами в Афганистане и навязывали местному руководству свое видение организации власти. Тем не менее, отмечает сенатор, Боррель до сих пор не усомнился в американской политике, несмотря на ее провал.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула. Он призвал власти ЕС действовать.

