В СФ прокомментировали призыв Борреля не дать РФ и Китаю взять контроль в Афганистане

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что в ЕС не должны дать России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане, неверны по сути и содержанию. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Вместо того чтобы говорить о прекращении братоубийственной войны в Афганистане и привлечении для этого тех стран, которые заинтересованы в этом, его, оказывается, больше всего заботит не мир и спокойствие в Афганистане, а то, чтобы Афганистан не оказался под влиянием России и Китая", – сказал сенатор.
Он подчеркнул, что Россия и Китай не станут вмешиваться во внутренние дела страны, однако будут способствовать установлению там мира и спокойствия. Цеков также обратил внимание на то, что именно США на протяжении 20 лет управляли процессами в Афганистане и навязывали местному руководству свое видение организации власти. Тем не менее, отмечает сенатор, Боррель до сих пор не усомнился в американской политике, несмотря на ее провал.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула. Он призвал власти ЕС действовать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: