Как минимум 10 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула

Фото: Asvaka news agency

Как минимум 10 человек погибли в результате взрыва в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

При этом, по данным Reuters, жертвами произошедшего стали 13 человек, в том числе дети. Об этом заявили представители талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

Второй взрыв произошел у аэропорта возле отеля, где собирались американцы. Сообщается, что после взрыва началась перестрелка.

23 августа движение "Талибан" взяло в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер. В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

