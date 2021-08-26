Как минимум 10 человек погибли при взрыве у аэропорта Кабула

17:29
Фото: Asvaka news agency
Как минимум 10 человек погибли в результате взрыва в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.
При этом, по данным Reuters, жертвами произошедшего стали 13 человек, в том числе дети. Об этом заявили представители талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).
Второй взрыв произошел у аэропорта возле отеля, где собирались американцы. Сообщается, что после взрыва началась перестрелка.
23 августа движение "Талибан" взяло в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер. В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.
В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
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