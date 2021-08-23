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Общество

13:53

В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане

власть за рубежом общество

Фото: ТАСС/STRINGER/EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что ситуация в афганской провинции Панджшер может грозить новой гражданской войной.

Он также отметил, что в конфликт между запрещенным в РФ движением "Талибан" и силами сопротивления Москва вмешиваться не намерена.

"Сегодня на внеочередном заседании (ОДКБ. – Прим. ред.) тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", – сказал Песков.

Также представитель Кремля заверил, что Россия не будет выступать в качестве посредника между сторонами.

Ранее сообщалось, что талибы взяли в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер. Они также освободили расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающую трассу.

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