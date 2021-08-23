Талибы заявили о взятии в осаду сил сопротивления в Панджшере

11:11
Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Движение "Талибан" (запрещено в России) взяло в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер, заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
"Силы (талибов) заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию, пытаемся решить вопрос путем переговоров", – написал Муджахид в Twitter.
Также он сообщил, что талибы освободили расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающую трассу.
В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.
В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Талибы планируют в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам одного из представителей движения, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.
По данным на 21 августа, с момента прихода талибов в Кабул страну покинули порядка 12 тысяч человек, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах.
Эвакуация иностранцев, а также афганцев, работавших на зарубежные диппредставительства, осуществляется через аэропорт Кабула, который пока контролируют США и НАТО.
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