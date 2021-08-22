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20:43

ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали немедленно начать поставку гуманитарной помощи в Афганистан

за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/M. SADIQ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявили о том, чтобы немедленно начать поставку гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление организаций, распространенное в Женеве.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают немедленно открыть гуманитарный воздушный мост для стабильной и беспрепятственной доставки помощи в Афганистан", – говорится в заявлении.

У ВОЗ и ЮНИСЕФ нет возможности делать поставки необходимых материалов в страну, так как сейчас ни один самолет коммерческого рейса не может приземляться в Кабуле.

"Массовые гуманитарные нужды большинства населения не должны и не могут быть оставлены без внимания", – говорится в документе.

Согласно заявлению организаций, именно этим обусловлен призыв обеспечить свободную доставку "лекарств и других жизненно важных поставок для миллионов нуждающихся в помощи людей, включая 300 тысяч человек, ставших перемещенными лицами за последние два месяца".

Накануне стало известно, что сотни бойцов движения "Талибан" направляются к провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая в отличие от остального государства не была захвачена талибами.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Сообщается, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам представителя талибов, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.

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