Лидер афганского сопротивления заявил, что провинция Панджшер не будет сдана талибам

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Афганская провинция Панджшер не будет сдана талибам, а ее жители готовы дать отпор, заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд телеканалу Al-Arabiya.

"Панджшер не будет сдан "Талибану" (организация запрещена в РФ – Прим. ред.) Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам", – сказал Масуд.

Он также отметил, что представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением. По словам Масуда, сторонники сопротивления хотят закончить войну в Афганистане и считают, что, продолжая подобную линию поведения, "Талибан" (организация запрещена в РФ) не продержится долго.

19 августа, британская газета Sun со ссылкой на источник сообщила, что в Панджшер направляются вооруженные и хорошо подготовленные бойцы, в том числе те, кого готовили представители американской и британской армий, среди них и военные элитной Особой воздушной службы (SAS). Издание отмечало, что в тот район направляются также отряды генерала Абдул-Рашида Дустума и военнослужащие регулярной армии, отказавшиеся поддержать талибов.

Кроме того, в интервью газете Asharq Al-Awsat Масуд заявил, что лидеры сопротивления готовы сформировать инклюзивное правительство с талибами через политические переговоры, но не приемлет формирование афганского правительства, "характеризующегося экстремизмом".

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Ранее стало известно, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам представителя талибов, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.

