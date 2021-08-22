Трамп назвал капитуляцией вывод войск США из Афганистана

Фото: ТАСС/AP/LM Otero
Отвод американских войск из Афганистана является капитуляцией, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, политик выразил уверенность, что армию США "сдают врагу", поскольку в Афганистане были оставлены здание посольства, военные базы и оборудование на 83 миллиарда долларов.
По мнению Трампа, текущее положение дел в Афганистане является "величайшим военным унижением в истории США", причиной которого стала некомпетентность действующего американского президента Джо Байдена.
"Вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними", – подчеркнул Трамп.
Он отметил, что действующая администрация Белого дома даже не имеет точных данных о количестве американцев, которых необходимо эвакуировать из Афганистана.
В апреле текущего года Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
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