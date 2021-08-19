Байден заявил о невозможности вывода войск из Афганистана без хаоса

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Американский лидер Джо Байден заявил, что не видит возможностей для вывода войск США из Афганистана без хаоса. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста в интервью телеканалу ABC.

"Нам еще предстоит <...> разобраться, но сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, не провоцируя хаос, я не знаю, как это происходит", – сказал президент Соединенных Штатов.

Он также заявил, что "никто не предвидел такой быстрый развал" армии Афганистана. По словам Байдена, американская разведка склонялась к тому, что это произойдет ближе к концу года.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней.

В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.