Взрыв в аэропорту Кабула организовало "Исламское государство" – СМИ

Фото: youtube.com/Al Jazeera English

Взрыв у ворот международного аэропорта Кабула был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Politico.

По информации источника издания в американской администрации, взрывное устройство активировал террорист-смертник. Других подробностей происшествия не приводится.

Взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула 26 августа. Сообщалось, что спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, в результате произошедшего погибли от 10 до 13 человек, в том числе дети. Также сообщается о более чем 50 пострадавших.

