2 человека погибли и 15 пострадали при взрыве в Кабуле – СМИ

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Не менее 15 человек пострадали во время взрыва у ворот аэропорта Кабула, еще двое погибли. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Также есть информация, что при взрыве пострадали американские военные.

Al Jazeera со ссылкой на источник подтвердила, что взрыв был произведен террористом-смертником.

В свою очередь, посол Франции в Афганистане предупредил, что в настоящее время есть риск второго взрыва у аэропорта Кабула.

Взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула 26 августа. Кроме того, очевидцы сообщали о небольшой перестрелке бойца и коалиции.