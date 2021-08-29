Байден предупредил о вероятности новых атак на аэропорт Кабула

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Новые атаки на аэропорт Кабула могут произойти в ближайшее время. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, нападения могут произойти в ближайшие 24–36 часов.

"Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока", – передает РИА Новости заявление Байдена.

Американский президент поручил военным принять все необходимые меры для защиты личного состава во время эвакуации. В ответ представители командования США дали понять, что контролируют ситуацию.

"Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие", – подчеркнул президент.

В своем заявлении Байден также отметил, что Соединенные штаты продолжат слежку за всеми, кто причастен ко взрывам в аэропорту Кабула.

"Мы продолжим охоту за всяким, кто был причастен к этой гнусной атаке и заставим их заплатить", – подчеркнул Байдена.

Накануне военные США провели операцию по уничтожению боевика ИГ в Афганистане. Американский президент дал понять, что этот удар не будет последним.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Затем стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.

В результате терактов в Кабуле погибли 13 американских военнослужащих. Позднее президент США Джо Байден заявлял, что лица, ответственные за взрывы в аэропорту, понесут наказание.