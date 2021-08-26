Еще один мощный взрыв прогремел в Кабуле – СМИ

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Новый мощный взрыв прогремел в Кабуле. Об этом информирует местный телеканал 1TV в официальном аккаунте в Twitter.

"Еще один взрыв прогремел в Кабуле", – сообщает СМИ.

Как уточняет агентство Reuters, взрыв произошел приблизительно в трех-четырех километрах от аэропорта.

В свою очередь, представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что последние взрывы в Кабуле произведены ВС Соединенных Штатов для ликвидации боеприпасов. Он заверил, что угроза для жителей отсутствует.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Позднее стало известно о еще нескольких взрывах. По информации турецкого телеканала TRT, один из них оказался мощным.