Посол РФ в Кабуле заявил об отсутствии альтернативы талибам в Афганистане

Фото: AP/TASS/Rahmat Gul
Альтернатива радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в данный момент отсутствует. Такое мнение выразил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Дмитрий Жирнов призвал всех смириться с новой реальностью .
"Это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну", – объяснил дипломат.
Он отдельно отметил, что талибы интересуются участием России в экономике Афганистана. Кроме того, лидеры движения настроены на выстраивание транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что Москва не торопится признавать власть талибов. При этом дипломат призывал объективно оценивать новую реальность, в которой оказался Афганистан.
До этого в Белом доме допустили возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отмечал, что талибы ведут переговоры с бывшими членами афганского правительства о передаче власти и возможности их участия в будущем правительстве.
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
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