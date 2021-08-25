В США допустили возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана

25 августа, 22:50
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
В Белом доме допускают возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана, которые будут находиться под контролем запрещенного в России террористического движения "Талибан", если это будет выгодно американской стороне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.
"В дальнейшем мы будем оценивать наше взаимодействие с любым правительством Афганистана, возглавляемым талибами, на основе одного простого положения – наших интересов. Поможет ли оно нам продвигать их или нет", – сказал он.
Блинкен также отметил, что талибы ведут переговоры с бывшими членами афганского правительства о передаче власти и возможности их участия в будущем правительстве.
"Я думаю, что в наших интересах по мере возможности поддерживать эти усилия", – пояснил госсекретарь.
Ранее президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами G7, Организации Объединенных Наций, НАТО и Евросоюза на тему отношения к радикальному движению "Талибан". Американский лидер сообщил, что лидеры указанных организаций и объединений договорились о единой позиции в отношении к талибам.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
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