В США допустили возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана

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В Белом доме допускают возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана, которые будут находиться под контролем запрещенного в России террористического движения "Талибан", если это будет выгодно американской стороне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.

"В дальнейшем мы будем оценивать наше взаимодействие с любым правительством Афганистана, возглавляемым талибами, на основе одного простого положения – наших интересов. Поможет ли оно нам продвигать их или нет", – сказал он.

Блинкен также отметил, что талибы ведут переговоры с бывшими членами афганского правительства о передаче власти и возможности их участия в будущем правительстве.

"Я думаю, что в наших интересах по мере возможности поддерживать эти усилия", – пояснил госсекретарь.

Ранее президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами G7, Организации Объединенных Наций, НАТО и Евросоюза на тему отношения к радикальному движению "Талибан". Американский лидер сообщил, что лидеры указанных организаций и объединений договорились о единой позиции в отношении к талибам.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.