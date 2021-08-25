Лидер афганского сопротивления предупредил РФ об угрозах со стороны талибов

15:17
Фото: AP/TASS/Rahmat Gul
Лидер Фронта национального сопротивления радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Ахмад Масуд попросил Россию помочь им. Об этом сообщает РБК.
Он отметил, что пока у него не было контактов с официальными представителями РФ.
"Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией. Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия", – рассказал Масуд.
По его словам, Москва должна быть заинтересована в этом, потому что экстремистская идеология может захлестнуть всю Центральную Азию и юг России.
"После того как "Талибан" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят в пример своим членам, говоря, что те тоже смогут такого добиться", – пояснил он.
Масуд выразил уверенность, что в интересах России вмешаться в данную ситуацию и помочь создать инклюзивное правительство.
Ранее он заявлял, что афганская провинция Панджшер не будет сдана талибам, а ее жители готовы дать отпор. Он также отметил, что представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением.
19 августа британская газета Sun со ссылкой на источник сообщила, что в Панджшер направляются вооруженные и хорошо подготовленные бойцы, в том числе те, кого готовили представители американской и британской армий, среди них и военные элитной Особой воздушной службы (SAS).
Как до этого сообщил Масуд, лидеры сопротивления готовы сформировать инклюзивное правительство с талибами через политические переговоры, но не приемлет формирование афганского правительства, "характеризующегося экстремизмом".
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
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