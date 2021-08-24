Глава ЦРУ провел тайную встречу с лидером политического крыла "Талибана" – СМИ

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел тайную встречу с лидером политического крыла афганского "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ) Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Кабул, чтобы провести там эвакуационную операцию. В ЦРУ, как сообщает газета, отказались предоставить комментарии, однако предполагается, что на встрече поднималась тема продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

Накануне талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения "Талибан" Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.

В апреле 2021 года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.