Россия готова вывезти из Афганистана всех своих граждан. Посольство РФ в Кабуле призывает людей, которые хотят покинуть страну, сообщить об этом до 22 августа.

Сами афганцы, которые не могут вылететь, по рукам передают детей чтобы эвакуировали хотя бы их. Кадры появились в соцестях. После того, как власть в Афганистане захватила запрещенная в России террористическая организация "Талибан", многие жители пытаются бежать из страны.

Сотни людей в последние дни буквально штурмуют аэропорт Кабула. В давках и перестрелках, по сообщениям талибов, погибли 12 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.