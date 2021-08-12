В Болгарии вакцинировались 15,1% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Болгарии, несмотря на активную туристическую жизнь, очень мало привитых – всего 15,1% населения. Вакцинация для всех добровольная, используют препараты нескольких производителей.

Всего с начала пандемии коронавируса в стране заболели около полумиллиона человек. В правительстве говорят, что ошиблись в выборе приоритетных групп вакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.