"Wow эффект": на матче "Нью-Йорк Янкиз" – "Балтимор Ориолс" на поле выбежал кот

На матче "Нью-Йорк Янкиз" – "Балтимор Ориолс" нашелся идеальный бейсболист. Он показал отличную скорость, ловкость и прыжки в высоту.

А еще он – кот, и теперь у него миллионы фанатов в Twitter. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".