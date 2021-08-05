Ударника группы The Offspring уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19

Ударника американской панк-рок-группы The Offspring уволили за отказ от прививки от COVID-19. Об этом Пит Парада рассказал в своем Twitter.

Музыкант объяснил, что вакцинироваться ему нельзя из-за редкого аутоиммунного заболевания.

Коллеги сочли небезопасным находиться рядом с ним как в студии, так и во время предстоящего тура по США.

При этом официальных комментариев от группы пока не поступало. Неизвестно, уволен ли барабанщик окончательно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.