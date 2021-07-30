"Wow эффект": в соцсетях обсуждают прорыв из мира роботов

Курьер из будущего на механических ножках. В соцсетях обсуждают прорыв из мира роботов.

Двуногая машина впервые пробежала 5 километров подряд. На это потребовалось 53 минуты и 1 заряд батареи. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".