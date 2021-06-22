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Москва 24

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Технологии

17:33

Apple сняла с производства одну из версий iPhone 12 – СМИ

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская компания Apple прекратила производство смартфона iPhone 12 mini. Информацию об этом приводит аналитический портал TrendForce.

По данным источника, на такое решение повлиял низкий спрос на модель уменьшенного формата. Остальные актуальные версии смартфона – базовый iPhone 12, а также модели Pro и Pro Max – останутся на конвейере.

Отмечается, что iPhone 12 mini останется в продаже до исчерпания складских запасов. В России базовую версию смартфона у официального поставщика можно приобрести за 69 тысяч рублей.

В начале июня компания Apple представила новые версии операционных систем iOS 15 и iPadOS 15 для смартфонов и планшетов соответственно. Официальный релиз ПО запланирован на сентябрь 2021.

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