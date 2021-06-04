Apple планирует выпустить обновленные планшеты iPad – СМИ

Фото: Apple

Apple занимается разработкой новых моделей планшетов – iPad Pro с беспроводной зарядкой и новым iPad Mini. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, компания намерена выпустить новый iPad Pro в 2022 году, а iPad Mini – в конце 2021 года. Главное изменение дизайна iPad Pro – появление стеклянной задней панели вместо нынешнего алюминиевого корпуса, а также беспроводная зарядка.

Отмечается, что обновленный iPad Mini будет иметь более узкие границы экрана.

Известно, что iPad за последний год приносит компании существенную прибыль, так как люди искали новые способы работать, учиться и развлекаться дома во время пандемии коронавируса. Продажи планшета выросли на 43% за последние шесть месяцев 2020 года. Прирост продолжился в первые три месяца этого года, когда планшеты принесли 7,8 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Apple представит новую iOS 15 на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference 7 июня. Отмечается, что пользователи "яблока" смогут управлять поведением уведомлений в зависимости от занятий владельцев.

Кроме того, в планшетной версии операционной системы домашний экран и экран блокировки будут улучшены.