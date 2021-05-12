Новая версия iOS замедлила смартфоны iPhone

Фото: youtube.com/Apple

После установки iOS версии 14.5.1 производительность смартфонов iPhone снизилась. Информация со ссылкой на представителей Apple появилась на портале Mydrivers.

В компании уточнили, что ошибка будет исправлена в следующем обновлении.

Владельцы iPhone 11 и iPhone 12, которые начали обновлять систему в апреле, стали жаловаться на замедление в работе гаджетов, а также на просадки производительности в играх.

В Apple оперативно отреагировали на проблему и уже готовят iOS 14.6, которая находится в стадии бета-тестирования. Через пару недель версия, избавленная от багов актуальной iOS, будет доступна всем пользователям.

Новую iOS 15 представят на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference 7 июня. Отмечается, что пользователи "яблока" смогут управлять поведением уведомлений в зависимости от занятий владельцев.

Кроме того, в планшетной версии операционной системы домашний экран и экран блокировки будут улучшены.