Apple может создать первый iPhone без кнопок – СМИ

15:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple может создать iPhone с исчезающими кнопками. Об этом сообщает издание Appleinsider.
Отмечается, что заявку на создание смартфонов без физических кнопок нашли на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (UPSTO). Вместо них специалисты компании предложили сенсорные поверхности для управления, которые реагируют на касания и проявляются только по мере необходимости. Новое изобретение называют "исчезающими кнопками".
Обосновывающие необходимость такого элемента управления инженеры отмечают, что физические кнопки на гаджетах, например смартфонах, являются рудиментом.
"В мире потребительских устройств, особенно бытовой электроники, существует постоянный спрос на улучшенный внешний вид, улучшенную функциональность", – уточнили авторы.
Кроме того, они рассказали, что физические кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность. Также они склонны к поломкам, что практически исключено в случае с сенсорными панелями.
Ранее сообщалось, что Apple официально представит новую версию операционной системы iOS 15 для смартфонов в июне. Презентация запланирована в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC.
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