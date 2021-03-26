Более прочную версию Apple Watch могут разработать для туристов и спортсменов – СМИ

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В Apple рассматривают возможность разработки моделей умных часов Apple Watch с более прочным корпусом. Данная версия могла бы быть популярна среди туристов и спортсменов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Особенность разработанных часов будет в том, что они пригодятся людям, находящимся в экстремальных условиях. У модели будет такой же функционал, что и у стандартных Apple Watch. При этом часы будут в резиновом корпусе и с повышенной ударопрочностью.

Предполагается, что обновленные Apple Watch станут дополнением главной линейки умных часов.

По информации собеседников агентства, новые модели могут быть представлены Apple в конце 2021 года или начале 2022 года. Одновременно с этим не исключается, что разработку часов отложат или отменят.

Ранее сообщалось, что Apple планирует представить MacBook Pro с новым процессором M1X. Выход ноутбуков ожидается в конце 2021 года.