Apple планирует представить MacBook Pro с новым процессором M1X

16:14
Фото: Apple
Компания Apple представит поколение ноутбуков MacBook Pro с фирменным ARM-процессором. Об этом сообщает LeaksApplePro в Twitter-аккаунте.
Уточняется, что в компании также работают над новой диагональю дисплея для компьютера, которая будет составлять 14 дюймов. По информации инсайдеров, матрицу выполнят по технологии miniLED. Кроме того, ноутбуки получат чип M1X.
Также устройства оснастят улучшенной системой охлаждения. В компании якобы намерены вернуть порты USB и HDMI, а также картридер, на отсутствие которых несколько лет жалуются фанаты продукции.
Выход ноутбуков ожидается в конце 2021 года. Инсайдеры утверждают, что в Apple не планируют резко увеличивать цены на MacBook Pro.
Ранее сообщалось, что компания планирует обновить линейку своих планшетов iPad. По предварительным данным, презентация может пройти в апреле. Инсайдеры предполагают, что обновленный iPad получит дизайн, схожий с внешним видом iPad Pro. Диагональ экрана в случае базовой и увеличенной модели будет равна 11 и 12,9 дюйма соответственно.
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