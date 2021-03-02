Стали известны новые подробности об iPhone 13

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Известный аналитик Мин-Чи Куо поделился предположениями о том, каким будет новый iPhone 13. Об этом сообщает "Газета.ру".

На данный момент известно, что будущая линейка iPhone 13 будет состоять из четырех моделей. Рабочий размер дисплея станет чуть больше, чем в предыдущих моделях. Это связано с тем, что разработчик планирует уменьшить "челку" вверху экрана.

У всего модельного ряда iPhone 13 будут увеличенные батареи, улучшенные модемы 5G и камеры с возможностью астрофотографии. Из-за этих нововведений новый смартфон выйдет немного тяжелее, чем iPhone 12, предположил эксперт.

Мин-Чи Куо также опроверг слухи о том, что Apple планирует заменить свой шнур Lightning на универсальный USB-C. По мнению аналитика, это связано с низкой водонепроницаемостью универсального варианта. Он также предположил, что Apple может сразу перейти к беспроводному iPhone, в котором не будет портов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в iPhone 13 появится атрибут современных Android-смартфонов – расширенный накопитель. Максимальная емкость накопителя в актуальном iPhone 12 Pro составляет 512 гигабайт, новому же гаджету обещают модификацию с 1 терабайтом памяти.